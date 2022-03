La Nouvelle-Zélande a été sans pitié pour les Iles Salomon en s'imposant (5-0) en finale du tournoi de qualification dans la zone Océanie et disputera le barrage contre un représentant de la zone Concacaf, dernier obstacle sur sa route pour aller disputer la Coupe du monde au Qatar. Les Néo-Zélandais connaîtront leurs futurs adversaires à l'issue de la dernière journée des qualifications de la zone Amérique du nord, Amérique centrale et Caraïbes, mercredi soir (dans la nuit de mercredi à jeudi en Europe). Il s'agira du pays classé 4e après la 14e et dernière journée : les Etats-Unis, le Mexique ou, plus vraisemblablement, le Costa Rica.

Ad

Premier League Un adolescent auteur de propos racistes contre Rashford condamné à six semaines de prison IL Y A UNE HEURE

Le tournoi de qualification de la zone Océanie a été organisé au Qatar et la finale de mercredi a été disputée dans un stade quasiment vide. Lors de cette rencontre à sens unique, les buts ont été marqués par Bill Tuiloma (23e, 69e), Chris Wood (39), Joe Bell (50e) et Matthew Garbett (90+1), milieu du Torino. L'avant-centre et capitaine néo-zélandais Chris Wood évolue à Newcastle en Premier League.

Ligue 1 Armand suspendu "de toutes fonctions officielles" jusqu'à la fin de la saison IL Y A 2 HEURES