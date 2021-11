Turin se cherche des coupables et Adrien Rabiot est le premier d'entre eux. Huitième de Serie A, très loin de ses standards, la Juventus vit un début de saison chaotique. Et Adrien Rabiot, son milieu de terrain, est dans le viseur. Avec lui, c'est un peu toujours la même histoire. Personne ne met en doute son talent et son potentiel mais il agace parce qu'il ne l'exploite pas toujours comme il le faudrait. Ce qui restait excusable à ses débuts au PSG l'est beaucoup moins désormais, à 26 ans, après huit saisons déjà au très haut niveau. Voilà pourquoi il commence à lasser Turin.

Son allure nonchalante et cette impression que tout glisse sur sa personne n'arrangent pas vraiment ses affaires. Les médias italiens commencent sérieusement à le prendre en grippe. Ce mercredi, Tuttosport l'enfonçait : "Si Adrien Rabiot est ce joueur, alors la Juve doit se poser quelques questions... Il gagne beaucoup et rapporte peu." La Gazzetta dello Sport, elle, l'avait bien assaisonné après la défaite sur la pelouse du Hellas Vérone fin octobre : "Trop lent, trop prévisible, désordonné. Difficile à regarder."

Adrien Rabiot (Juventus Turin) Crédit: Getty Images

La moyenne de ses notes (5.5 alors que la moyenne se situe à 6 en Italie) témoigne de ses difficultés dans le jeu depuis la reprise. "Il n'est pas efficace la plupart du temps. Il comprend le jeu, il sait ce qu'il doit faire sur le terrain mais manque de régularité. Parfois, il n'atteint pas ce minimum de 6 alors qu'il pourrait viser un 7 ou un 8", nous renseigne Luca Bianchin, journaliste de la Gazzetta en charge du suivi de la Juventus.

Allegri : "Si j'étais Rabiot, je serais très en colère contre moi-même"

Comme Laurent Blanc, son ancien coach au PSG, qui ne cessait jamais de lui demander plus, Massimiliano Allegri l'a mis devant ses responsabilités en pleine conférence de presse vendredi dernier : "C'est inutile de parler de son potentiel. Il doit faire beaucoup plus, c'est simple. Si j'étais Rabiot, je serais très en colère contre moi-même, combien de buts a-t-il marqué en deux ans ici ? Dix ? Ce n'est pas acceptable, si j'étais lui, je serais très énervé. Il doit améliorer toutes ces choses pour devenir vraiment meilleur et je suis sûr qu'il sera capable de le faire cette année." Un discours qui rappelle celui de Blanc dans les colonnes de Tuttosport à l'été 2020 : "Il doit devenir un milieu à 5/10 buts par saison, il n'a probablement pas encore compris combien il est fort."

Adrien Rabiot (Juventus-Fiorentina) Crédit: Getty Images

Pour mieux saisir les reproches formulés par Allegri et sa grosse déception, il faut se souvenir que le coach de la Juve a fait de l'international français le joueur clé de son système en 4-4-2. A la manière d'un Blaise Matuidi à la Coupe du monde 2018, Rabiot, positionné sur l'aile gauche, doit équilibrer le onze grâce à son volume de jeu. Il est le seul joueur de l'effectif à pouvoir le faire. L'autre option désigne un pur ailier, Federico Bernardeschi, mais n'apporte évidemment pas les mêmes garanties défensives. Voilà pourquoi Rabiot continue d'accumuler du temps de jeu. Lassé, Allegri pourrait revoir ses plans et sa sortie en conférence de presse doit être lue comme un ultime moyen de remettre Rabiot sur les rails et de sauvegarder son système.

En Italie, on admire des Gattuso, Adrien est loin de ça

Si son coach s'impatiente, si la presse le bouscule, les tifosi, eux, n'ont jamais vraiment adopté l'ancien Parisien dont le contrat court jusqu'en juin 2023. "Il n'est pas l'un des chouchous du Juventus Stadium, nous éclaire Luca Bianchin. Quand il est arrivé ici libre, sa mère a négocié un des plus gros contrats du club à plus de 8 millions par saison. Les fans espéraient mieux de lui compte tenu de ses émoluments. Et ce n'est de toute façon pas le genre de joueur qu'aime le public ici. En Italie, on admire des Gattuso, des joueurs qui ne comptent pas leurs efforts, qui n'abandonnent jamais. Adrien est un joueur différent, plus difficile à comprendre. Les coaches l'apprécient très souvent, pas les fans." A 26 ans, et alors qu'il passera très bientôt la barre symbolique des 100 matches avec la Juve, Rabiot tarde encore à s'imposer définitivement.

Un peu comme en équipe de France où son irrégularité empêche le Turinois, auteur d'un Euro sinusoïdal, de s'installer pour de bon dans le onze. Entre coups d'éclat et coups de mou, ainsi va la carrière de Rabiot. Si bien que même l'absence de Paul Pogba en ce mois de novembre ne lui assure pas de démarrer les deux derniers matches de l'année. L'éclosion d'Aurélien Tchouaméni, dont l'entrée à la place de Rabiot a secoué les Bleus face à la Belgique en octobre, pourrait bien l'avoir fait reculer dans la hiérarchie. Non décidément, il est temps que le Duc se réveille.

Adrien Rabiot (France) Crédit: Getty Images

