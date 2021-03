Un vrai goût de 2018. Deux champions du monde, ils seront 15 en tout, font leur retour au meilleur moment ou presque dans la liste de Didier Deschamps élargie à 26 noms pour les matches de qualifications à la Coupe du monde 2022 face à l'Ukraine (24 mars), le Kazakhstan (28) et la Bosnie (31), et surtout à trois mois de l'Euro. Ousmane Dembélé et Thomas Lemar, longtemps boudés par le sélectionneur, retrouvent le groupe. Ils ont été préférés à Marcus Thuram, révélation du dernier rassemblement mais bien moins efficace à Mönchengladbach.

Toutes les autres nouvelles têtes sont des revenants. Aucune surprise, aucun pari. Deschamps est en terrain connu. Alphonse Aréola a été préféré à Benoît Costil. Tanguy Ndombélé profite à la fois de la blessure de Corentin Tolisso et de la baisse de forme de Steven Nzonzi. Ferland Mendy, en jambes à Madrid, revient logiquement à Clairefontaine.

Pogba bien là

Bonne nouvelle pour les Bleus, Paul Pogba, arrêté durant un mois pour blessure, sera bien présent. "Il est guéri", a fait savoir Didier Deschamps. Le reste de la liste ne souffrait d'aucun mystère. Adrien Rabiot, très bon l'automne dernier, s'installe sans surprise dans un milieu de terrain qui comptera évidemment sur N'Golo Kanté, immense en 8e de finale de Ligue des champions mercredi face à l'Atlético Madrid.

Paul Pogba Crédit: Getty Images

Kurt Zouma, lui aussi en vue en C1, est bien présent tout comme un Clément Lenglet en grande difficulté à Barcelone mais qui garde la confiance de son sélectionneur. En attaque, Anthony Martial, blessé et absent pour le match de Ligue Europa avec Manchester United, est présent dans une liste où il se disputera le rôle de doublure d'Olivier Giroud avec Wissam Ben Yedder.

