45 minutes face à la Bosnie, 83 contre l’Ukraine, et l’impression que rien ne semble arrêter Aurélien Tchouaméni. Titularisé pour la première fois de sa jeune carrière internationale samedi soir sur la pelouse du stade olympique de Kiev, le milieu de terrain de l’AS Monaco a impressionné. Après avoir donné un bon aperçu de son talent lors de son entrée en jeu à Strasbourg face à la Bosnie-Herzégovine, le milieu de terrain de 21 ans a rayonné au milieu d’une équipe de France bien triste.

Aligné dans un double piston, aux côtés de Paul Pogba, Tchouaméni a régné sur l’entrejeu, récupérant beaucoup de ballons. Toujours très propre, le meilleur espoir de Ligue 1 la saison passée, n’a pas hésité, du haut de ses deux sélections, à prendre des initiatives, aussi bien dans le jeu court que dans le jeu long. Grâce à son gros volume de jeu, il a su endiguer beaucoup d’offensives adverses, terminant le match avec 86 ballons touchés pour 96% de passes réussies.

Deschamps adoube son milieu de terrain

Une performance plus qu’aboutie, en forme d’avènement pour un joueur qui pourrait compter dans les prochaines années, saluée après la rencontre par son sélectionneur. "Si je l’ai pris, c’est parce que je pense qu’il a tout le potentiel pour être là" a témoigné Didier Deschamps à l’issue du match. "Il l’a confirmé sur le premier match et sur ce qu’il a fait face à l’Ukraine. Il y a pas mal de nouveaux joueurs. Ils doivent prendre exemple et faire comme Aurélien l’a montré ce soir." Un avènement suivi donc d’un adoubement de la part de son sélectionneur.

L’équipe de France ? C’est un autre monde

Seul rayon de soleil pour le moment de ce rassemblement bleu, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux a poursuivi avec l’équipe de Didier Deschamps une ascension impressionnante. "Je me suis senti à l’aise dans ce match, principalement grâce à mes coéquipiers et au sélectionneur" a-t-il, très simplement, expliqué au micro de Téléfoot ce dimanche. "Le maillot bleu, c’est forcément différent" avoue-t-il tout de même. "C’est un autre monde, ce n’est pas la même chose qu’en club. Là, c’est toute la nation qui est derrière nous et c’est surtout beaucoup de fierté de revêtir ce maillot".

Si face à la Bosnie, son premier match avec la grande équipe de France, le Monégasque s’était montré plus discret, se contentant de bien défendre dans un contexte particulier, en infériorité numérique, à Kiev, Tchouaméni a montré aux yeux de la France entière toutes ses qualités.

Une progression rapide et linéaire

Débarqué à l’hiver 2020 sur le Rocher après avoir fait ses débuts en professionnel avec son club formateur des Girondins, le milieu de terrain athlétique d’1m85, s’est rapidement imposé comme un pion essentiel de l’équipe entraînée par Niko Kovac. Auteur d’une saison 2020-2021 de très haut niveau, il fût tout simplement le joueur en Ligue 1 ayant récupéré le plus de ballons la saison dernière (257).

Loué pour son état d’esprit, sa gentillesse et son sérieux sur et en dehors des terrains, le jeune Français présente depuis plus de deux ans une progression rapide et linéaire. Leader naturel par la parole et par son comportement, le Franco-camerounais fait l’unanimité dans les clubs où il a évolué.

Ce qui aujourd’hui, et alors que l’équipe de France peine à retrouver de l’allant et la flamme qui l’avait emmenée sur le toit du monde à l’été 2018, en fait une alternative plus que crédible derrière la doublette Pogba-Kanté. Grâce à ses deux premiers matchs convaincants avec les Bleus, Tchouaméni a marqué des points dans ses duels à distance avec Tolisso, Rabiot, Veretout ou encore Guendouzi. Profitant de la blessure de Kanté et de Tolisso, des méformes de Ndombele, Camavinga ou encore Aouar, le milieu de terrain qui fêtera ses 22 ans en janvier prochain, a pris rendez-vous pour la suite.

Rassurant sur son état physique après sa grosse semelle reçue en fin de match face à l’Ukraine, Aurélien Tchouaméni pourrait enchainer ce mardi une troisième sélection face à la Finlande au Groupama Stadium de Décines. L'occasion pour lui d'éclairer une nouvelle fois le ciel bleu et de s'installer durablement en équipe de France.

