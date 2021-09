Hugo Lloris : 5

Vigilant devant Dzeko (12e), il ne peut pas grand-chose sur la frappe de l'avant-centre bosnien (36e). Pour le reste, il n'a pas eu grand-chose à faire mais s'est montré rassurant sur ses prises de balle.

En bref… Frustrant.

Jules Koundé : 2,5

Mal à l'aise techniquement dans l'orientation du jeu, il s'est remis dans son match après un excellent centre pour Benzema (21e). Mais l'ancien bordelais se cherche sur un côté qu'il n'arrive décidément pas à apprivoiser. Expulsé pour un gros excès d'engagement en tout début de seconde période (51e), il vit décidément des débuts très laborieux en sélection.

En bref… Et si Didier Deschamps finissait par le faire jouer à son poste ?

Raphaël Varane : 5,5

Solide face aux hésitations de Koundé comme sur ce retour périlleux (17e), il a dirigé les opérations derrière sans jamais vraiment trembler. L'un des rares points de repères de la soirée côté Bleus.

En bref… Jamais en difficulté, toujours un temps d'avance.

Presnel Kimpembe : 4

Le Parisien a vraiment souffert face à l'imposant Dzeko comme sur le but où il tarde à sortir sur l'attaquant de l'Inter. Une attitude qui finit par coûter cher. Kimpembe s'est montré étonnamment fébrile comme sur cette saute de concentration sans conséquence (22e).

En bref… Il a perdu son match avec Dzeko.

Lucas Digne : 5,5

Comme à son habitude, Digne a gavé ses attaquants de centres mais, sans Giroud dans la surface, ils n'ont pas la même efficacité. Sa bonne couverture sur Demirovic (18e) prouve qu'il a gagné en épaisseur dans ses tâches défensives.

En bref… Juste comme souvent en Bleu.

Paul Pogba : 6,5

Heureusement qu'il est là. Comme à l'Euro, il est à l'origine de l'immense majorité des actions dangereuses des Bleus grâce à un jeu long exceptionnel. Pogba s'est servi des appels de Benzema et Mbappé pour faire peser un danger constant sur le but bosnien. Appliqué dans ses replis, il s'impose de plus en plus comme l'homme le plus important de cette équipe de France.

En bref… Un patron.

Jordan Veretout : 4

De l'engagement mais des conduites de balle approximatives. Averti très tôt et à deux doigts de l'expulsion après avoir tiré le maillot de Pjanic (32e), il a parfois semblé dépassé par les événements. Il manque d'engagement sur le but de Dzeko et est logiquement sacrifié par Deschamps après l'expulsion de Koundé.

En bref… Une première ratée.

Remplacé par Léo Dubois (53e), plutôt solide au poste.

Thomas Lemar : 2

Une perte de balle dès les premières secondes a donné le ton de sa soirée. En insécurité technique, le joueur de l'Atlético a perdu énormément de munitions, n'a jamais pesé sur les évènements et, cerise sur le gâteau, a coûté un but sur une perte de balle difficilement pardonnable à 35 mètres de son but.

En bref… Un naufrage.

Remplacé à la pause par

Aurélien Tchouaméni : 5,5

Plutôt détendu pour sa première, le Monégasque a globalement maîtrisé ses émotions. Sans trop en faire, dans un rôle plus défensif, après l'expulsion de Koundé, Tchouaméni a bien rempli sa mission en jaillissant quand il le fallait.

En bref… Propre.

Antoine Griezmann : 4,5

Sacrifié par Didier Deschamps sur le côté droit, il est enfermé dans une zone qui réduit son influence. Griezmann n'a jamais vraiment pesé sur les évènements même si son but heureux qui l'a remis dans son match en fin de première période à l'image de sa belle frappe fuyante (45e). La seconde période l'a replongé dans l'anonymat en dehors de quelques retours précieux.

En bref… Il a le mérite de marquer. Pour le reste…

Remplacé par Kingsley Coman (76e).

Kylian Mbappé : 5

Il est une nouvelle fois l'attaquant français le plus remuant… mais il n'a toujours pas marqué. C'est lui qui tire, plutôt bien, le corner décisif sur l'égalisation française mais il a globalement manqué de lucidité dans ses choix. Auteur d'un poteau dans un angle impossible, il a souvent éliminé, sans parvenir à bonifier ses excès de vitesse à cause de choix hasardeux.

En bref… Cinq matches sans marquer.

Remplacé par Moussa Diaby (89e). Le joueur du Bayer Leverkusen a très peu joué, mais il a fêté sa première cape avec les Bleus.

Karim Benzema : 4

Plutôt disponible et mobile en début de rencontre, il a proposé beaucoup de solutions notamment à Pogba avec lequel la connexion reste excellente. Ce fut plus poussif avec Antoine Griezmann et souvent brouillon avec Kylian Mbappé. Alors le Madrilène a décroché, s'est exilé sur la gauche pour tenter de toucher plus de ballons mais il n'a jamais fait de différence.

En bref… Ce n'était pas le Benzema du Real.

