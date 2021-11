Trois petits matches débutés ensemble depuis deux ans et demi, six au total depuis la Coupe du monde 2018. C'est le maigre vécu partagé par Paul Pogba et N'Golo Kanté hors Euro. Entre les chevilles, les cuisses, le Covid-19, la malléole de l'un, le genou de l'autre, les deux hommes se sont très peu croisés à Clairefontaine depuis le sacre russe. S'ils restent, évidemment, les deux incontournables du milieu de terrain de l'équipe de France, leurs absences ont ouvert aux quatre vents un espace pour la concurrence.

Ad

Le casting fut varié mais aucune évidence ne s'est encore imposée aux yeux de Didier Deschamps. Moussa Sissoko, Steven Nzonzi, Tanguy Ndombélé, disparu des radars depuis sa dernière sélection fin mars à Nur-Sultan, Thomas Lemar et Corentin Tolisso, longtemps considéré comme la troisième option fragilisée par une longue indisponibilité et un statut dégradé au Bayern, ont tous eu leur chance. Sans convaincre totalement. Et il plane au-dessus du milieu de l'équipe de France un fantôme nommé Blaise Matuidi qui n'a toujours pas connu de successeur.

Football Le but le plus important des Bleus ? "Il y a vraiment tout dans le but de Trezeguet à l’Euro 2000" IL Y A 32 MINUTES

Pavard est un problème, Coman est-il la solution ?

Matuidi, mouton à cinq pattes sans successeur

L'ancien Parisien, sorte de mouton à cinq pattes capable d'occuper à peu près tous les postes du milieu sans que le niveau de l'équipe n'en soit impacté, a laissé un vide dans l'engagement et la discipline. Et si les Bleus souffrent défensivement en 2021, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. L'absence de Matuidi et les forfaits répétés de Kanté, les deux meilleurs gardes du corps de l'arrière-garde, ont exposé l'équipe de France. "Kanté est un élément fondamental, l'équipe de France sera plus forte avec lui, a rappelé Didier Deschamps lundi. Ça ne peut pas reposer sur un seul joueur mais en ajoutant Kanté ça ne peut qu'aller dans ce sens-là."

Pogba, Matuidi et Kanté lors d'un entraînement des Bleus à Clairefontaine en juin Crédit: AFP

Depuis la rentrée, contraint par les blessures des uns et les méformes des autres, Didier Deschamps a complètement ou presque revu son casting. Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi et Aurélien Tchouaméni en ont profité pour découvrir les Bleus. En les appelant à plusieurs reprises, le sélectionneur a confirmé leur statut et validé la succession de la vieille garde. Reste Adrien Rabiot, le seul à avoir survécu au virage à 180 degrés derrière les intouchables Pogba et Kanté. Pourtant, lui non plus n'a pas encore gagné ses jalons d'incontournable. Parfois fantastique (au Portugal en 2020 ou face à l'Allemagne à l'Euro), il a aussi connu de spectaculaires mais surtout trop fréquentes baisses de tensions.

Tchouameni incarne le futur

En difficulté à Turin, l'ancien Parisien voit son statut fragilisé par sa mauvaise passe en club alors qu'une nouvelle vague se forme déjà chez les Espoirs (Maxence Caqueret) sans parler d'Eduardo Camavinga, le milieu du Real Madrid appelé à revenir très vite. Le réservoir est profond mais c'est, aujourd'hui, Aurélien Tchouaméni qui semble détenir les clés du secteur derrière les deux patrons "NG" et "Piochy". "Il a des qualités à la fois techniques et physiques, un bon volume de jeu, il est à l'écoute. C'est un très bon milieu de terrain", le décrit Guy Stéphan. En plus, "c'est un joueur qui tient la route intellectuellement", apprécie l'adjoint du sélectionneur.

Aurelien Tchouameni et Paul Pogba après la victoire en Ligue des Nations Crédit: Getty Images

Excellent à chacune de ses cinq sélections, il a rayonné lors de la finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Son profil le rapproche de Paul Pogba et sa mise sur orbite ne semble plus être qu'une question de temps tant son aisance crève les yeux alors que les plus grands clubs européens lui font déjà du pied. L'exemple Camavinga prouve que personne n'est à l'abri mais il est temps désormais pour le milieu de terrain de se trouver un peu de stabilité. En 2021, Tchouaméni fut le plus convaincant de tous les aspirants. Et si c'était lui la solution pour mettre de l'ordre et figer enfin la hiérarchie ?

Qualif. Coupe du monde La qualif’ d’abord, le reste après IL Y A 35 MINUTES