Didier Deschamps joue l'audace. Pour affronter le Kazakhstan, le sélectionneur lancera Kingsley Coman d'entrée en piston droit du 3-4-3 plutôt que Benjamin Pavard qui a affiché ses limites au poste à l'Euro ou lors de la Ligue des Nations. L'option est très offensive et on scrutera d'un oeil attentif le replacement du Munichois et son attitude en défense.

Pour le reste, confronté aux absences sur blessure de Raphaël Varane et Paul Pogba, Deschamps continue de faire confiance à Dayot Upamecano. Le défenseur du Bayern occupera le coeur de la défense à trois flanqué de Lucas Hernandez et Jules Koundé. En grosses difficultés depuis ses débuts en Bleu, Upamecano sera, lui aussi, particulièrement scruté.

Rabiot plutôt que Tchouaméni

Pour remplacer Pogba, c'est Adrien Rabiot qui a été préféré à Aurélien Tchouaméni, pourtant excellent depuis ses débuts en Bleu en septembre. Sans surprise, le trio Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema composera la ligne d'attaque. Alors que les trois se sont enfin trouvés en octobre à Turin puis Milan, Deschamps espère sans doute qu'ils confirmeront en cette fin d'année. Après avoir décroché la Ligue des Nations, il convient désormais de valider son ticket pour la Coupe du monde au Qatar 2022. Et ce samedi, seule une victoire le permettra.

La compo des Bleus : Lloris, L. Hernandez-Upamecano-Koundé, T. Hernandez-Rabiot, Kanté, Coman, Mbappé-Benzema, Griezmann

