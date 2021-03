L'Angleterre n'a pas eu à trop forcer. Ce dimanche soir, les Three Lions se sont imposés en Albanie (0-2), lors de la deuxième journée des qualifications à la Coupe du monde 2022. A l'Air Albania Stadium de Tirana, Harry Kane (42e) et Mason Mount (63e) ont permis aux leurs de gérer ensuite tranquillement leur fin de rencontre. Au classement du groupe I, les hommes de Gareth Southgate sont seuls premiers, trois points devant leurs adversaires d'un jour.

Extrêmement discret pendant les 37 premières minutes de jeu, Harry Kane a surgi pour la première fois, au moment de trouver la faille. Sur un centre parfait de Luke Shaw, le capitaine anglais a débloqué la situation de la tête (38e, 0-1). Kane a maintenant marqué dans 17 stades différents avec l'Angleterre. Seuls Michael Owen (25) et Wayne Rooney (27) ont fait mieux. Et comme il ne faut généralement pas beaucoup d'occasions au pensionnaire de Tottenham pour arriver à ses fins, il a bien failli doubler la mise seulement quatre petites minutes plus tard. Mais sa frappe du pied droit à bout portant a finalement atterri sur la barre (42e).

Kane, buteur puis passeur décisif

Kane n'avait pas l'intention d'en rester là. Après son but, l'avant-centre s'est ensuite mué en passeur décisif. Idéalement trouvé par son capitaine, Mason Mount a mis les siens définitivement à l'abri, d'un frappe piquée du droit (63e, 0-2). Un break que Etrit Berisha avait pu éviter seulement quelques minutes plus tôt, lorsque Phil Foden, du gauche, l'a obligé à sortir une magnifique parade au sol, pour détourner le ballon sur son poteau (52e). Plus tôt, le gardien albanais s'était également interposé devant Kyle Walker, auteur du premier tir cadré de la rencontre, des 25 mètres (33e).

L'Albanie, qui évoluait en bloc bas, n'a cessé de courir après le ballon (71% de possession pour l'Angleterre). Toutefois, ce sont bien les Aigles qui ont eu la première opportunité d'ouvrir le score, mais Myrto Uzuni, parti en contre, a manqué son face-à-face avec Nick Pope, en envoyant sa tentative au-dessus (13e).

L'Angleterre a maintenant remporté chacun de ses six derniers matches de qualification pour la Coupe du monde, soit sa meilleure série depuis ses dix victoires de rang entre 2005 et 2009. Mercredi, pour la suite de ces qualifications, l'Albanie va tenter de se rattraper à Saint-Marin, qui a perdu 5-0 face aux Anglais jeudi. Quant à l'Angleterre, un vrai choc l'attend, le même jour, contre la Pologne de Robert Lewandowski.

