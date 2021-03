Football

Pas de progrès depuis le Mondial : Mbappé tout près du blocage chez les Bleus

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2022 – Trois matches, aucun but et beaucoup de frustration. Voilà comment on pourrait résumer la semaine en Bleu de Kylian Mbappé. Le Parisien, déjà médiocre à l’automne, tarde à se faire la place que son talent mérite en équipe de France. Alors que la Coupe du monde 2018 devait le lancer, Mbappé n’a toujours pas pris son envol. Explications.

00:05:13, il y a une heure