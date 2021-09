Sans son équipe type, l’Angleterre a néanmoins facilement battu Andorre, dimanche à Wembley, grâce à un doublé de Lingard et des buts de Kane, entré en jeu, et Saka (4-0). Les "Three Lions" poursuivent leur sans faute dans ces qualifications à la Coupe du monde avec une cinquième victoire en autant de matches et confortent leur première place dans le groupe I.

