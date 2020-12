Une démonstration pour conclure un parcours parfait. Déjà assurée de disputer l’Euro en Angleterre et de conserver la première place de son groupe, l’équipe de France a administré une correction à une très faible formation du Kazakhstan (12-0), mardi soir à Vannes. Si les tensions perdurent en interne, les joueuses de Corinne Diacre ont montré un visage résolument offensif, symbolisé par les sept buts inscrits en première période. Marie-Antoinette Katoto s'est encore illustrée avec un doublé et six joueuses ont ouvert leur compteur but avec les Bleues !