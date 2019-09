Hécatombe chez les Bleus. Après le forfait d'Aymeric Laporte, c'est au tour de Paul Pogba de devoir abandonner le rassemblement de l'équipe de France pour deux matches qualificatifs pour l'Euro 2020, à cause d'une blessure à la cheville. Il ne participera donc pas aux deux rencontres des Bleus contre l'Albanie et Andorre les 7 et 10 septembre prochain. Il sera remplacé par un autre Français qui évolue en Premier League, Mattéo Guendouzi, qui joue à Arsenal.

C'est la première convocation de Guendouzi avec les Bleus, lui, qui compte neuf sélections avec les Espoirs. Le choix de Deschamps est justifié, le milieu de 20 ans a montré de belles choses avec les Gunners en ce début de saison.