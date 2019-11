Il n'y a vraisemblablement pas de surprise majeure à attendre dans le onze de départ de l'équipe de France qui jouera face à la Moldavie jeudi à Saint-Denis. Pour viser cette victoire qui assurerait aux Bleus une qualification pour l'Euro 2020, Didier Deschamps devrait jouer l'attaque. Selon la mise en place tactique lors du dernier entraînement mercredi, Kylian Mbappé et Kingsley Coman devraient encadrer le duo composé par Antoine Griezmann et Olivier Giroud en attaque.

Absent lors des quatre derniers matches des Bleus, Mbappé devrait donc faire son retour dans un système plus proche du 4-2-4 que du 4-4-2 au sein duquel les milieux de terrain ne ménageront pas leurs efforts. Le sélectionneur semble enclin à aligner une paire formée par N'Golo Kanté et Corentin Tolisso à la récupération. Pour rappel, les Bleus doivent se passer de Blaise Matuidi sur blessure, tandis que Tanguy Ndombele n'a pas participé l'entraînement mercredi et sera forfait selon RMC.

Pas de surprise à attendre en défense non plus. Steve Mandanda et Lucas Digne vont logiquement compenser les absences de Hugo Lloris et Lucas Hernandez aux postes de gardien et d'arrière gauche. Pour le reste, c'est du classique avec la charnière Raphaël Varane - Clément Lenglet et Benjamin Pavard en latéral droit.

La compo probable des Bleus : Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Digne - Kanté, Tolisso - Mbappe, Griezmann, Coman, Giroud