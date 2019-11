L'Angleterre, un carton et un statut de tête de série

C'était un match pour du beurre, mais les Anglais ont fait le travail, ce dimanche soir à Pristina. Qualifiée pour l'Euro 2020 et assuré avant même le coup d'envoi de terminer en tête du Groupe A, l'Angleterre a dominé une équipe du Kosovo longtemps très entreprenante et pleine de bonne volonté mais qui a fini par exploser en plein vol en fin de rencontre (0-4).

Si les Anglais ont été sérieux toute la rencontre, le score final est lui plutôt sévère. Pendant plus d'une heure, Le Kosovo a confirmé son statut de révélation de ces éliminatoires, en bousculant les Three Lions par du jeu et quelques occasions nettes. A tel point que les joueurs de Bernard Challandes ne comptaient qu'un but de retard à dix minutes de la fin, avant de s'écrouler complètement.

Sterling, retour gagnant

Écarté du groupe anglais lors du match précédent face au Monténégro (7-0) pour une altercation avec Joe Gomez, forfait ce dimanche, Raheem Sterling a réussi un retour gagnant, au milieu de la nouvelle génération anglaise : Nick Pope (2e sélection), Calum Hudson-Odoi (3e sélection), Declan Rice (7e sélection), Tyrone Mings (2e sélection) et Harry Winks (6e cape), tous titulaires ce dimanche.

Plus d'infos à suivre...