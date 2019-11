Dimitri Payet a bien choisi son moment. En signant un doublé dimanche soir dans le choc entre Marseille et Lyon (2-1), le milieu de l'OM s'est rappelé au bon souvenir de Didier Deschamps, présent en conférence de presse lundi à trois jours du match de l'équipe de France face à la Moldavie. "Il a été décisif dans un match important, a commenté le sélectionneur des Bleus. Il a toujours cette qualité sur le plan technique, la justesse et les coups de pied arrêtés. C'est bien pour son club."

Et pour les Bleus ? Deschamps n'a pas totalement écarté l'hypothèse de rappeler Payet (38 sélections, 8 buts) au sein d'un groupe que le milieu marseillais n'a plus fréquenté depuis un an. "Il a fait partie de l'équipe de France à une période bien spécifique, a reconnu le sélectionneur. Cela a continué, mais depuis d'autres joueurs sont arrivés et ont répondu à mes attentes. C'est très bien qu'il soit à ce niveau, il est toujours sélectionnable, mais je ne vais pas vous faire de dessin..."

Deschamps a sa logique de groupe et Payet s'en est écarté. Décisif lors de l'Euro 2016, le Marseillais s'était blessé lors de la finale de la Ligue Europa face à l'Atlético (3-0) en 2018, hypothéquant ainsi ses dernières chances de participer à la Coupe du monde 2018 remportée par les Bleus. "Ponctuellement, il peut revenir, a assuré Deschamps. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé, à la logique des résultats après, l'Euro, ce serait au détriment de joueurs qui j'ai pris et qui ont répondu aux attentes. Ce n'est pas forcément dans ma logique." Le message est clair.