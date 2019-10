Un carton et l'Angleterre aperçoit l'Euro

Trois jours après une défaite frustrante en République tchèque (2-1), l'Angleterre n'a pas tendu l'autre joue en Bulgarie. Au contraire, c'est elle qui a collé une fessée à son hôte bulgare lundi soir : en s'imposant 6-0, les Anglais ont infligé à la Bulgarie la plus lourde défaite de son histoire à domicile dans un match éliminatoire de Coupe du monde ou du Championnat d'Europe.

Les hommes de Gareth Southgate sont à nouveau seuls aux commandes du groupe A, avec 15 points, trois longueurs devant les Tchèques et quatre devant le Kosovo, vainqueur du Monténégro (2-0) lundi et qui peut toujours rêver à une qualification historique.

Le match interrompu en raison de cris racistes

La rencontre a été émaillée de plusieurs incidents racistes, qui ont mené à l'interruption de la rencontre à deux reprises en première période. C'était malheureusement l'un des points les plus attendus de ce match au stade Vassil-Levski, déjà frappé d'un huis-clos partiel pour ce match en raison d'insultes racistes contre le Kosovo en juin. Et cela n'a pas raté. Une frange du public présent s'en est pris verbalement aux joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre : le défenseur Tyrone Mings et les attaquants Marcus Rashford et Raheem Sterling.

Conformément au protocole UEFA, l'arbitre a d'abord fait faire une annonce par le speaker du stade demandant aux supporters responsables de cesser à la demi-heure de jeu. Et comme cela ne suffisait pas, il a été à deux doigts de faire regagner les vestiaires aux deux équipes juste à la fin du temps réglementaire de la première période. Après une longue discussion avec les officiels, les équipes anglaise et bulgare, la décision a finalement été prise de jouer les six minutes de temps additionnels jusqu'à la pause.