Éternel espoir des Gones, Fares Bahlouli n’a jamais réussi à s'imposer au haut niveau. Formé à l’OL depuis son plus jeune âge, le joueur de 25 ans aurait légitimement pu rêver d’un destin à la Benzema, Lacazette ou encore Umtiti, il n’en est rien. Depuis son dernier passage au LOSC, entre 2017 et 2019, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France espoir est retombé dans le circuit amateur, d’abord à Lyon-la-Duchère, en National et désormais en… D3 ukrainienne, au Metal Kharkiv !

Un choix qui a surpris, notamment dans les rangs des supporters lyonnais chez qui Bahlouli conserve une côte de popularité exceptionnelle. Si bien qu’un twittos réputé dans la communauté des fans de l'OL, @Jean_fion, a décidé de faire le premier pas auprès du FC Metal pour obtenir un maillot de leur chouchou. Problème, le modeste club ukrainien ne possède pas de boutique en ligne. Alors, le président du club, Yevhen Krasnikov, lui propose de faire une commande spéciale à destination de la France avec le bien, évidemment floqué "Bahlouli" au prix de 20€.

Ligue 1 Renato Sanches, une "introspection" pour un déclic IL Y A 2 HEURES

Il n’en fallait pas plus pour susciter l’attention des fans francophones. En quelques heures, près de 500 supporters ont demandé le précieux sésame. Une commande exceptionnelle pour le Metal Kharkiv qui a récemment écrasé le LNZ-Lebedin (5-0) lors d’un match amical en Turquie, où l’équipe est en stage actuellement. De son côté, Fares Bahlouli n’a pas attendu pour remercier ses suiveurs : "Je n’ai pas les mots, tout simplement merci du fond du cœur."

Transferts Haaland au Barça ? Une clause permettrait à Laporta d’y croire IL Y A 4 HEURES