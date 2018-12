Qu’est-ce que Otro, le projet qui réunit Zidane, Messi, Neymar ou encore Cantona ?

Le Buzz

Le casting est prestigieux. Jugez plutôt : Lionel Messi, Neymar, David Beckham, Zinedine Zidane, James Rodriguez, Luis Suarez, Gabriel Jesus, Benjamin Mendy, David Luiz, Dele Alli, Eric Cantona, Paulo Dybala, Isco, Jérôme Boateng, Romelu Lukaku sans oublier Lieke Martens et Toni Duggan. Quel est le point commun de toutes ces stars du football ? Otro. Kézako ? Un site Internet lancé lundi 3 décembre qui propose du contenu exclusif de toutes ces vedettes. Le crédo : "nos histoires, partagées à notre façon".

Si elle est accessible gratuitement, la plateforme délivre l’intégralité de ses contenus via un abonnement payant : 3,99€ par mois ou 39,99€ par an. Pour ce prix-là, on vous promet un accès illimité aux vidéos, actualités et nouveautés exclusives, à des documentaires originaux, des séries et des scènes en coulisses. "Les gens voient ce que font les footballeurs sur le terrain de 20 angles différents mais ils ne savent pas réellement qui ils sont en tant que personnes. C’est ce qu’on veut montrer, l’autre facette de la vie de ces joueurs", confie à SportsPro Jeremy Dale, le directeur général d’Otro.

Lancé en 9 langues dans plus de 200 pays, Otro est une startup basée à Londres qui emploie 80 personnes. Son ambition : être le Netflix du football. Pour ce faire, Otro entend s’appuyer sur "la puissance des joueurs" pour se faire connaître auprès des quelque 850 millions d’abonnés que comptent sur les réseaux sociaux les athlètes réunis sous la bannière Otro. Pourquoi ce nom d’ailleurs ? Jeremy Dale l’explique : "Otro veut dire autre et c’est donc leur autre club".