Football

Qui sont les joueurs et les joueuses de l’année ? Les classements dévoilés à partir de 16h

EUROSPORT STAR OF THE YEAR - Qui de Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ou autre Neymar est le meilleur joueur de football de l'année 2020 ? Qui de Vivianne Miedema, Pernille Harder ou autre Wendie Renard est la meilleure joueuse de football de cette même année ? Les rédactions d'Eurosport ont voté, et nous vous dévoilons notre réponse, avec deux "Top 10", de vendredi, 16h, jusqu'à lundi, 20h.

00:00:30, 563 vues, il y a 14 heures