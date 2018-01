Regardez la Coupe de France en direct et en intégralité sur Eurosport et Eurosport Player

Le weekend des 32èmes de finale de la Coupe de France constituera le premier rendez-vous majeur de l'année 2018 (6, 7 et 8 janvier). Et le duel entre le Stade Rennais et le Paris-Saint-Germain en sera le point d'orgue, dimanche 7 (21 heures). Pour suivre les aventures de Neymar, Mbappé ou encore Cavani en Coupe, le rendez-vous est donné sur la plateforme Eurosport Player, disponible sur ordinateurs, tablettes, smartphones, AppleTV, Chromecast et certaines télévisions connectées.

Comment regarder la Coupe de France à la télévision ?

Samedi 6 janvier

13H30 | en intégralité et en exclusivité, uniquement sur Eurosport Player

Fabregues - Bourg-en-Bresse

Avallon - Chambly

15H00 | en intégralité et en exclusivité sur Eurosport Player et Eurosport 360, en multiplex sur Eurosport 2

Toulouse - Nice

Pontarlier - Montpellier

Le Mans - Lille

15H00 | en intégralité et en exclusivité, uniquement sur Eurosport Player

Gazelec - Grenoble

Schiltigheim - Auxerre

Chartres - Tours

St Lo - Aubervilliers

St Malo - Châteauroux

Houilles – Concarneau

18H00 | en intégralité et en exclusivité sur Eurosport Player et Eurosport 360, en multiplex sur Eurosport 2

Yzeure - Monaco

Guingamp / Niort

Hazebrouck / Caen

18H00 | en intégralité et en exclusivité, uniquement sur Eurosport Player

Angoulême - Les Herbiers

Colomiers - Le Puy

Canet en Roussillon - Imphy Decize

21H00 | en intégralité et en exclusivité sur Eurosport Player et Eurosport 2

Nancy - Lyon

Dimanche 7 janvier

14H15 | en intégralité sur Eurosport Player et Eurosport 2

Marseille - Valenciennes

17H30 | en intégralité et en exclusivité sur Eurosport Player et Eurosport 360, en multiplex sur Eurosport 2

Senlis - Nantes

Sochaux - Amiens

Dunkerque - Metz

Still - Troyes

17H30 | en intégralité et en exclusivité, uniquement sur Eurosport Player

Fleury- Biesheim

Vannes - Stade Briochin

Ent. Sannois St G. - Epinal

21H00 | en intégralité et en exclusivité, uniquement sur l'application Eurosport Player

Rennes - PSG

Lundi 8 janvier

20h00 | à suivre sur Eurosport Player et Eurosport 2

Tirage au sort des 16es de finale au stade Bollaert-Delelis

21H00 | en intégralité et en exclusivité sur Eurosport Player et Eurosport 2

Lens - Boulogne

Où et comment suivre Rennes - PSG ?

Rennes - PSG est la grande affiche des 32es de finale de la Coupe de France, le 7 janvier 2018 (21 heures). Le match sera diffusé en exclusivité sur Eurosport Player.

Neymar (PSG)Getty Images

Grâce aux multiples canaux de diffusion dont dispose Eurosport Player, un dispositif inédit sera mis en place sur la plateforme, pour l'affiche numéro 1 des 32èmes de finale.

Plusieurs commentaires seront disponibles en simultané :

Un commentaire d’experts avec Alain Boghossian, Sylvain Wiltord, Gérard Houllier et Thomas Bihel.

Un commentaire de personnalités passionnées avec Camille Lacourt, Claudia Tagbo et Benoît Daniel.

Un commentaire en langue bretonne pour tous les fans originaires de Bretagne.

Un canal avec caméras isolées sur l'attaque du PSG:

Les fans auront également la possibilité de suivre la rencontre avec un regard différent grâce à une réalisation faite de caméras isolées fixées sur l’attaque du Paris Saint-Germain et son trio star composé de Neymar, Cavani et Mbappé.

Abonnez-vous à Eurosport Player en cliquant ici.