Relégués en National, Le Mans et Orléans espèrent une Ligue 2 à 22 pour être repéchés

Dans un communiqué signé par leurs présidents respectifs, les clubs du Mans et d'Orléans ont affirmé leur volonté de rester en Ligue 2 la saison prochaine. Les deux dirigeants espèrent que le passage de la Ligue 2 à 22 clubs en 2020-2021 sera voté lors de la prochaine assemblée de la Ligue, le 20 mai prochain.

En Ligue 2 aussi, les clubs s'activent pour tenter de revenir sur la décision prise par la LFP. Samedi, les clubs de football du Mans et d'Orléans ont publié un communiqué commun pour affirmer leur souhait de rester en Ligue 2 la saison prochaine. Pour rappel, les deux clubs sont respectivement 19e et 20e de Ligue 2 après 28 journées, et donc relégués en National.

Dans le communiqué, signé par les présidents des deux clubs, les deux clubs demandent à ce que soit reconnue "la possibilité de changement de format de nos divisions, conformément à la convention signée par la FFF et la LFP." Les dirigeants espèrent donc que lors de la prochaine assemblée générale de la Ligue, prévue pour le 20 mai prochain, le passage de la Ligue 2 à 22 clubs en 2020-2021 soit voté à la majorité. Un vote qui permettrait donc au Mans et Orléans de disputer ce même championnat lors de la saison prochaine.

