Le jugement visant Robinho et l'un de ses amis pour des faits de violences sexuelles en groupe en janvier 2013, a été confirmé par les juges de la Cour d'appel de Milan. Les deux hommes faisaient partie d'un groupe de six personnes accusées d'avoir participé au viol en réunion d'une jeune femme de 20 ans dans une boîte de nuit milanaise. Ils ont tout deux été condamnés à régler des dommages et intérêts de 60.000 euros à la jeune femme.