L'Afrique a un nouveau roi. Pour la première fois de sa carrière, Sadio Mané a été élu, mardi soir, meilleur joueur africain de l'année 2019. L'international sénégalais, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière avec Liverpool, était en compétition avec Mohamed Salah, son coéquipier du côté des Reds et sacré les deux années précédentes, et Riyad Mahrez, l'international algérien de Manchester City.

Pour voir un joueur sénégalais remporter cette récompense, il fallait remonter à El-Hadji Diouf en 2002. La longue disette s'est donc terminée ce mardi à Hurghada, en Egypte. Battu en finale de la CAN par l'Algérie l'an passé, au pied du podium du dernier Ballon d'Or, Sadio Mané a désormais de quoi se consoler, lui qui a inscrit 25 buts en 50 matches toutes compétitions confondues la saison dernière avec Liverpool. Il fait bien évidemment partie des grands artisans du succès de son équipe en C1. A son palmarès, il a également ajouté la Supercoupe d'Europe et le Mondial des clubs, disputé en décembre dernier.

Belmadi entraîneur de l'année

Grand vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie, Djamel Belmadi a quant à lui reçu le prix d'entraîneur de l'année. Son équipe a d'ailleurs été désignée "équipe masculine africaine de l’année". De son côté, Achraf Hakimi, l'arrière droit marocain du Borussia Dortmund, a été désigné meilleur jeune joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football. Le onze type, lui, fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. En effet, on y retrouve un seul joueur vainqueur de la CAN avec les Fennecs : Riyad Mahrez.

Ce dernier a toutefois reçu le prix du "but de l'année" pour son coup franc face au Nigéria en demi-finales de la CAN. La Nigérienne Asisat Oshoala a été sacrée meilleure joueuse africaine. L'attaquante de Barcelone a atteint la finale de la Ligue des champions et a aidé le Nigeria à sortir des poules lors du Mondial-2019 en France, conclu par une élimination en huitièmes de finale. La seconde équipe africaine qui est sortie des poules, le Cameroun, a remporté le prix de la meilleure équipe de l'année.

Le palmarès :

Meilleur joueur : Sadio Mané

Meilleure équipe masculine : Algérie

Meilleur entraîneur d'une équipe masculine : Djamel Belmadi (Algérie)

Meilleur jeune joueur : Achraf Hakimi (Maroc)

XI de l'année : Andre Onana (Cameroun/Ajax Amsterdam); Achraf Hakimi (Maroc/ Borrusia Dortmund), Kalidou Koulibaly (Cameroun/Naples), Joël Matip (Cameroun/Liverpool), Serge Aurier (Côte d'Ivoire/ Tottenham); Hakim Ziyech (Maroc/Ajax Amsterdam), Idrissa Gueye (Sénégal/PSG), Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City); Mohammed Salah (Egypte/Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal), Sadio Mané (Sénégal/Liverpool).

Meilleur joueur africain jouant dans un club continental : Youcef Belaili (Algérie)

Meilleur président d'un club africain : Moise Katumbi (TP Mazembe, Congo)

Prix spécial : Kodjovi Obilale (Togo)

Meilleure joueuse : Asisat Oshoala (Nigeria)

Meilleure équipe féminine : Cameroun

Meilleur entraîneur d'une équipe féminine : Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Meilleure fédération : Egypte