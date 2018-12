Serie A : L'AC Milan ne trouve pas la solution à Frosinone (0-0)

SOS, l’AC Milan ne répond plus. Après une nouvelle performance brouillonne, les hommes de Gennaro Gattuso ont été tenus en échec mercredi sur la pelouse de Frosinone (0-0). Pire, l’AC Milan aurait pu sombrer sans le secours du VAR, que l'arbitre a consulté pour annuler l'unique but de la rencontre, inscrit en fin de première période par le modeste promu, avant dernier de Serie A avec une petite victoire au compteur. Muette depuis quatre rencontres, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 1984, l'AC Milan reste elle à distance du podium et sous la menace du ventre mou.

Gattuso plus en danger que jamais

A l’image des frappes complètement ratées de Gonzalo Higuain en fin de match (83e, 86e), les Milanais ne sont jamais parvenus à se montrer vraiment dangereux pour les hommes de Marco Baroni. Ce sont même eux qui ont les dernières opportunités de faire la différence dans une fin de match débridée, mais Gianluigi Donnarumma veillait devant Camillo Ciano (90e+2).

Ce match nul met Gennaro Gattuso plus en difficulté que jamais. Déjà sur la sellette, l'ancien milieu de terrain emblématique des Rossoneri ne trouve pas la solution. Son AC Milan ne marque pas, il ne gagne pas et, en plus de voir le podium de Serie A s'éloigner, il sera également absent du printemps européen après son élimination précoce en Ligue Europa. Non, rien ne va à Milan avant de recevoir la Spal dès samedi.