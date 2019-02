Serie A : L'AS Rome et l'AC Milan se quittent sur un nul, Piatek et Zaniolo buteurs (1-1)

L'AS Rome et le Milan AC permettent à l'Inter de respirer. Alors que le club de Luciano Spalletti, battu par Bologne (0-1), s'enfonce un peu plus dans la crise, Giallorossi et Rossoneri se sont quittés bons amis dans le choc de la 22e journée de Serie A (1-1). C'est sans doute les joueurs de la Louve qui pourront nourrir le plus de regret, même s'ils ont été menés au score. Ils ont d'ailleurs quitté le stade sous les sifflets de leur public, au terme d'une semaine noire marquée par la gifle reçue en Coupe d'Italie (7-1 face à la Fiorentina).

Plus d'infos à suivre...