Six points d'avance: en battant l'AS Rome 2-1 samedi lors de la 24e journée de Serie A, l'Atalanta Bergame a creusé l'écart avec sa principale rivale pour la qualification en Ligue des Champions et a consolidé sa précieuse 4e place. L'Atalanta jouera mercredi en 8e de finale de Ligue des Champions face à Valence, pour sa première participation à l'épreuve. Et d'après ce que l'on a vu samedi, elle a toutes les chances de regoûter à la C1 la saison prochaine.

Avec six points d'avance sur la Roma (5e), son matelas est en effet confortable. Et derrière les giallorossi, les poursuivants sont loin et n'ont probablement pas les épaules pour croire à la grande Europe. Pour la Roma en revanche, les choses se compliquent sérieusement. Le retard sur l'Atalanta commence à être très important et les résultats depuis la reprise en janvier sont catastrophiques: cinq défaites, un match nul et une seule victoire.

Les Bergamasques ont pourtant été gênés par les Romains en première période et sont même rentrés au vestiaire avec un but de retard. Dzeko a en effet ouvert le score pour l'équipe de Paulo Fonseca en profitant d'un contrôle raté de Palomino sur une passe en retrait dangereuse. Le défenseur de l'Atalanta s'est rattrapé après la pause en égalisant sur corner (1-1, 50e), avant que Pasalic ne donne l'avantage aux siens en expédiant en lucarne son tout premier ballon (2-1, 59e). Dimanche, la lutte pour le titre se poursuivra avec un très important choc entre la Lazio Rome (3e) et l'Inter Milan, leader. La Juventus (2e) accueillera de son côté Brescia sans Cristiano Ronaldo, laissé au repos.