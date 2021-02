Zlatan Ibrahimovic continue d'écrire sa légende du haut de ses 39 ans. L'attaquant suédois a atteint un cap symbolique dimanche en marquant le 500e but en club de sa carrière, lors du match entre l'AC Milan et Crotone à San Siro (4-0). Un joli but d'ailleurs. Après un une-deux parfaitement exécuté avec Rafael Leão, le Milanais a ajusté le gardien d'un tir placé du pied droit dans la lucarne pour ouvrir le score.