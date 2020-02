La Lazio ne s'arrête plus et a droit de rêver

Et si la Lazio Rome créait une immense surprise ? En s'imposant dimanche 1-0 à Parme lors de la 23e journée, l'équipe de la capitale est en tous cas revenue à un seul point de la Juventus, leader, et a lancé un match à trois pour le scudetto. Match à trois car quel que soit le résultat du derby de Milan dans la soirée, il concernera aussi l'Inter, actuellement troisième à deux points de la Lazio et à trois de la Juventus.

S'ils battent leurs voisins et rivaux de l'AC Milan, les joueurs d'Antonio Conte rejoindront les Turinois avec 54 points et prendront la tête à la différence de buts. Il y aurait alors trois équipes en un seul point sur le podium. En attendant, la superbe opération du jour a donc été réussie par la Lazio, qui s'est hissée à la deuxième place grâce à un but de Caicedo juste avant la pause. Les Romains n'ont plus perdu depuis la 5e journée et restent sur une série superbe de 13 victoires et deux nuls lors des 15 derniers matches. Et les prochaines journées seront décisives dans la course au titre avec la semaine prochaine Lazio-Inter, puis Juventus-Inter dans trois semaines.

Boga se révèle

Beaucoup plus bas au classement, Naples a de son côté replongé. Alors que deux victoires d'affilée avaient fait renaître l'espoir d'une qualification européenne, l'équipe de Gennaro Gattuso a brutalement rechuté avec une défaite 3-2 à domicile face au promu Lecce. Après avoir fait tomber la Juventus (2-1) et la Sampdoria Gênes (4-2), Naples pouvait croire à la passe de trois contre Lecce. Mais Gattuso avait parlé de match piège et il ne s'était pas trompé.

Lapadula a marqué un doublé pour l'équipe des Pouilles, désormais 17e et dont le troisième but a été inscrit par Mancosu d'un superbe coup franc. Pour Naples, Milik a égalisé à 1-1 et Callejon a ramené le score à 3-2 dans le temps additionnel. Naples, qui se retrouve 11e, regrettera sans doute que Milik n'ait pas obtenu un penalty qui semblait assez net avant le but du 3-1 de Lecce.

Dans les autres matches disputés dimanche, le Brescia de Mario Balotelli, promu capitaine, a pris un point face à l'Udinese (1-1) pour les débuts de son nouvel entraîneur Diego Lopez. Sassuolo s'est de son côté imposé 2-1 sur le terrain de la SPAL grâce à un but à la dernière minute de l'ancien Rennais Boga, auteur d'une saison superbe.