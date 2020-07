Milan assomme la Lazio et offre un boulevard à la Juve

SERIE A - La Lazio a pris un énorme coup sur la tête samedi soir. Ecrasés à domicile par l'AC Milan (0-3), les Romains ont subi leur première défaite de la saison sur leur pelouse et laissent la Juventus s'envoler sans doute pour de bon en tête du classement. La Lazio compte désormais sept points de retard sur les Bianconeri, vainqueurs du Torino (4-1) dans le derby plus tôt dans la journée.

Le titre s'éloigne de plus en plus pour la Lazio. Déjà battus par l’Atalanta Bergame il y a dix jours, les Romains ont de nouveau craqué contre l’AC Milan (0-3) et laissent la Juventus s’envoler en tête du classement. Les champions en titre comptent désormais sept points d’avance sur leur premier poursuivant. Face aux joueurs de Stefano Pioli, les Laziale ont manqué de réussite défensivement, à l’image des deux premiers buts milanais.

La frappe déviée d’Hakan Calhanoglu a lobé Thomas Strakosha (1-0, 23e) avant de retomber dans la lucarne. Puis l’Albanais a été encore plus malheureux sur le but de Zlatan Ibrahimovic. Une main de Radu sur un centre de Saelemaekers a offert un penalty aux Milanais. La frappe croisée du Suédois manquait de précision mais, après avoir détourné ce penalty de la main, le gardien a vu le ballon passer sous son corps, rebondir sur ses jambes et rouler dans le but (2-0, 34e).

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) Crédit: Getty Images

Plié en six minutes

Dans son Stadio Olimpico, la Lazio a en revanche rendu une copie insipide en attaque. Les suspensions conjuguées de ses deux meilleurs buteurs, Ciro Immobile (29 buts) et Felipe Caicedo (8 buts), ont plombé l’équipe de Simone Inzaghi. Seul en pointe, Joaquin Correa n’a jamais été une menace pour les défenseurs milanais et Gianluigi Donnarumma. La seule fois où le gardien italien a flanché, Manuel Lazzari, décalé par Luis Alberto, était en position de hors-jeu (53e). Et les Milanais ont plié la rencontre six minutes plus tard. Entré à la pause à la place d’Ibrahimovic, Ante Rebic s’est rapidement montré à son avantage pour clore le score d’une frappe à ras de terre du droit (3-0, 59e).

Le score aurait même pu être encore plus lourd pour la Lazio. Mais Zlatan Ibrahimovic, avant de marquer sur penalty, a vu son but être annulé pour une position de hors-jeu (32e). Toujours aussi à l’aise offensivement, Theo Hernandez n’a pas pu inscrire son sixième but de la saison. Il a d’abord vu Strakosha détourner sa frappe du gauche après une percée de 80 mètres et un appui sur Rebic (68e). Quand le Croate l’a servi dans le dos de la défense, son extérieur du pied gauche a frôlé le poteau (80e). Grâce à cette victoire, les Milanais, qui doublent provisoirement Naples, se rapprochent d’une qualification en Ligue Europa.

