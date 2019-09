Un milan confus et sans idées. Après quatre journées, le constat est alarmant pour l’ancien géant du football italien, à la peine et incapable de finir dans les quatre premiers depuis 2013. Les entraîneurs passent, les joueurs aussi, les propriétaires et les dirigeants également, mais le club peine à repasser au-dessus de la ligne de flottaison.

Du côté de San Siro ces dernières années, le diable rossonero n’a pas inventé le bonheur, n’en déplaise à Flaubert, mais le désespoir est bien réel. S’il est encore trop tôt pour jeter à la poubelle cette édition 2019-2020 de Serie A, les premières sorties n’incitent guère à l’optimisme pour un club souhaitant retrouver la Ligue des champions, alors que la concurrence s’est accrue cette saison.

Mais où sont passées les recrues ?

Malgré son exclusion de l’Europa League pour non respect du fair-play financier cet été, l’AC Milan a continué à fortement investir sur le marché des transferts. N’étant pas qualifié pour une coupe européenne, il sort en substance du règlement de l’UEFA mais y retournera dès une prochaine qualification acquise. En attendant, les Rossoneri ont dépensé près de 90 millions d’euros ces dernières semaines (hors transferts reportés avec des obligations d’achat sur deux ans), terminant le mercato avec une balance négative de plus de 70 millions.

Rebic con la camiseta del MilanTwitter

Mais l’impact des recrues se fait attendre. Le Centre International d'Étude du Sport (CIES) a publié en début de semaine une étude sur le temps de jeu des nouveaux joueurs dans les clubs des cinq grands championnats européens. Il en ressort que l’AC Milan est dans le top 10 des équipes où les recrues ont le moins de temps de jeu.

Ismaël Bennacer n’a connu qu’une seule titularisation (2e journée), tout comme Rafael Leao (4e journée). Rade Krunic (8 millions d’euros) et Léo Duarte (11 millions) n’ont pas encore eu la possibilité de faire leurs débuts avec leur nouveau maillot. Ante Rebic est lui entré deux fois en deuxième période (3 et 4e journée) pour 53 minutes de jeu, tandis que Théo Hernandez revient d’une blessure et son absence s’explique par ses problèmes physiques.



L’équipe 2019-2020 ressemble donc énormément à l’édition 2018-2019 avec parfois quelques choix étonnants, comme contre Brescia où Marco Giampaolo a préféré aligner d'entrée André Silva, sur le départ (et prêté ensuite à Francfort), et faire entrer Fabio Borini plutôt que Rafael Leao. Le match face à l’Hellas au Stadio Bentegodi, remporté dans la douleur, a vu le technicien italien n’effectuer qu’un seul remplacement. En ce début de saison, Giampaolo semble avoir une confiance toute relative en ses nouveaux éléments.

Giampaolo a ressuscité Gattuso

Arrigo Sacchi a une voix qui compte en Italie et plus particulièrement dans l’environnement de l’AC Milan, club qu’il a emmené au sommet avec un scudetto, deux Coupes d’Europe des clubs champions (C1) et deux Coupes intercontinentales de 1987 à 1991. Après la nomination de Marco Giampaolo en juin, l’ancien entraîneur a usé et abusé de superlatifs pour commenter cette arrivée : "maestro" et "stratège" dans la Gazzetta dello Sport ou encore "chef d’orchestre" lors d’un événement dans la ville lombarde. Sacchi y est même allé de sa petite prédiction : "Il proposera à Milan un football sans limite grâce à son travail sur le collectif et la créativité organisée."

Marco Giampaolo, Getty ImagesEurosport

Après les matches de préparation et les quatre premières journées, on en est loin. Il ne faut certes pas le juger définitivement après ce laps de temps assez court, mais d’autres entraîneurs nommés en même temps ont déjà réussi à poser leur empreinte sur leur effectif, comme Antonio Conte à l’Inter, Aurelio Andreazzoli au Genoa ou Paulo Fonseca à la Roma.

Giampaolo a-t-il besoin de plus de temps ? Sans doute. Mais l’inquiétude réside dans l’expression du Milan en ce début de saison. Si encore les joueurs ne parvenaient pas à maitriser les préceptes de leur entraîneur, avec un changement important d’identité et des mécanismes pas encore digérés (par exemple, le pressing collectif, la défense haute, la gestion des transitions défensives, l’animation des côtés), l’excuse du temps prendrait un peu plus d’épaisseur. Mais Milan ne montre rien de tout ça.

La condition physique interroge également. Un seul joueur milanais figure par exemple dans les 55 joueurs (minimum 2 matches disputés) ayant parcouru le plus de kilomètres en moyenne en ce début de saison. Les joueurs ne pressent pas, font peu d’appels, bougent très peu entre les lignes et affichent un net déficit d’explosivité.

On ne reconnaît pas Marco Giampaolo, son travail à Empoli et la Sampdoria, dans cette équipe lente, sans idées, avec une possession stérile (la 3e la plus importante en Serie A), sans mouvement, sans autre créativité que de donner le ballon de Suso et prier très fort pour qu’il se passe quelque chose. En résumé, le Milan cru 2019-2020 ressemble comme deux gouttes d’eau à son jumeau de la saison passée avec Gattuso.

La pression s’accentue

Après quatre prestations insipides et six points récoltés, l’AC Milan est déjà sous pression. Signe de la mauvaise passe milanaise ? Les journalistes tendant à nouveau le micro à Silvio Berlusconi qui plonge allègrement dans l’analyse des matches du Milan, du mercato et des différents choix des nouveaux dirigeants. Avec une bonne dose de mauvaise foi lui permettant d’avoir toujours le beau rôle, sans qu’on lui rappelle la gestion de la fin de son mandat à la tête du club.

Silvio BerlusconiGetty Images

Autre élément, Paolo Maldini, Ricky Massara et Zvonimir Boban ont assisté au dernier entraînement à Milanello avant le match face à l’Inter pour montrer aux joueurs l’importance capitale du derby milanais. Mardi soir, lors de la cérémonie FIFA The Best, le Croate, directeur du football du club, a affiché sa "grande désillusion" après la défaite 2-0 et son impatience : "Ça ira mieux, on l’espère. On fera tout pour que l’équipe joue comme les supporters et nous-même le souhaitons. Et comme notre entraîneur le veut. Le travail est en cours, c’est mieux qu’on y arrive le plus rapidement possible."

Pour parvenir à ses objectifs, Marco Giampaolo va peut-être devoir revoir ses plans. Après la défaite inaugurale à Udine, l’entraîneur avait fait un constat : "Je me demande si le système (son immuable 4-3-1-2, ndlr) est adapté aux joueurs. Je réfléchis sur la capacité des trois devant à faire ce que je leur demande. On jouera sans doute différemment lors du prochain match, car je ne veux pas risquer de dénaturer les joueurs." Une analyse partagée par les différents chroniqueurs et consultants. Depuis cette déclaration, Milan n’a rien changé, ou à peine contre Brescia lors de la deuxième journée, et a débuté le derby avec le même schéma. Le constat a-t-il changé ?

Après trois premières journées largement à la portée du club (Udinese, Brescia, Hellas) et ensuite le derby, le calendrier s’annonce chargé cette semaine pour Milan. Après un déplacement sur la pelouse du Torino, équipe toujours délicate à manœuvrer et à la densité physique incroyable, les Rossoneri recevront la Fiorentina, instable défensivement mais redoutable offensivement, dimanche soir à San Siro. Après ces deux rencontres et déjà six journées passées, l’AC Milan saura s’il repart dans une nouvelle saison de transition ou si Giampaolo peut imiter son idole Sacchi, en débutant avec de grandes difficultés, mais en parvenant à remodeler son équipe et l’envoyer au sommet.