L'Atalanta est toujours à la fête. Impressionnante offensivement, à l'image de son avant-centre Duvan Zapata, auteur d'un triplé, le club de Bergame est allée écraser Lecce 7-2 dimanche lors de la 26e journée de Serie A et a ainsi conforté sa 4e place, qualificative pour la Ligue des champions.

L'Atalanta est l'une des grandes bénéficiaires de cette 26e journée tronquée par la progression du nouveau coronavirus en Italie avec cinq matches reportés. En démolissant le malheureux promu des Pouilles, l'équipe de Gian Piero Gasperini a en effet mis la pression sur l'AS Rome (5e), son dernier rival pour la qualification en Ligue des champions.

Les Romains, qui joueront à 18h00 à Cagliari, comptent actuellement six longueurs de retard. Ils peuvent revenir à trois points en cas de succès en Sardaigne, mais l'Atalanta a un match en retard à disputer, face à Sassuolo.

Une boulette de Donati... puis le festival

Surtout, devant ses supporters qui ont dû se soumettre à un contrôle de la température à leur arrivée au stade, l'Atalanta a montré qu'elle était toujours dans une forme époustouflante, dix jours après son dernier match, remporté 4-1 contre Valence en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Duvan Zapata s'est bien amusé avec la défense de LecceGetty Images

Dimanche, le festival bergamasque a débuté par un but contre son camp inexplicable de Donati. Il s'est poursuivi par un triplé de Zapata et un but de classe d'Ilicic, avant que Muriel et Malinovskyi n'alourdissent le score en toute fin de match. Côté Lecce, Saponara et Donati, qui s'est racheté de son erreur initiale, ont donné quelques espoirs aux locaux en ramenant le score de 2-0 à 2-2. Mais l'écart entre les deux équipes était immense.

Le choc entre la Juventus et l'Inter Milan a été reporté pour cause de coronavirus et la Lazio Rome, qui a battu Bologne 2-0 samedi, en a profité pour prendre seule la tête du championnat.