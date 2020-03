Les matches de la 26e journée ont bien eu lieu dimanche après-midi malgré l'appel du ministre des Sports à suspendre le Championnat en raison de l'épidémie du coronavirus. Et l'après-midi n'a pas souri à l'AC Milan qui s'est incliné 2-1 face au modeste Genoa (16e), dans un San Siro vide. Pandev et Cassata ont permis aux Gênois de mener 2-0 à la pause. Ibramimovic a relancé les Milanais en inscrivant son troisième but depuis son retour en Serie A cet hiver. Un réveil finalement trop tardif pour les Rossoneri qui restent 7e.