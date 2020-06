SERIE A - Après sa large victoire lundi sur la pelouse de Lecce, l'AC Milan a décroché sa seconde victoire de la semaine en disposant, au terme d'un match longtemps ennuyeux, de l'AS Roma. Rebic (76e) et Çalhanoglu (89e, sp) sont les buteurs de ce dimanche. Cette victoire permet aux coéquipiers de Théo Hernandez, qui a obtenu le penalty, de revenir à six points de la Roma, 5e.

Stefano Pioli commence à en avoir l’habitude, mais il va de nouveau pouvoir remercier Ante Rebic, le meilleur buteur de l’AC Milan cette saison et auteur de près de la moitié des réalisations de son équipe en 2020. C’est le Croate qui a, d’un but de renard des surfaces, débloqué une rencontre jusqu’alors fermée des Rossoneri face à l’AS Rome (2-0), dimanche. Grâce à cette victoire de prestige contre un concurrent aux places européennes, les Milanais reviennent provisoirement à hauteur de Naples, 6e.

Retrouvailles réussies avec San Siro. Pour son premier match sur sa pelouse depuis la reprise du foot en Italie, l’AC Milan a enchaîné un deuxième succès en Serie A. Surtout, les Rossoneri, qui ont trouvé le chemin des filets à deux reprises, commencent à retrouver des couleurs en attaque, avec six buts inscrits en deux rencontres. Pas mal pour une équipe en grande difficulté dans ce domaine jusqu’ici. Rebic, qui a marqué son 8e but lors des neuf derniers matches disputés en championnat avec Milan, a débloqué la rencontre et permis aux siens de se sortir d’une partie jusqu’ici morne, et dominée par l’AS Rome en première période.

Rebic au bout de l'ennui

Pour l’intensité et le football champagne, on patientera. Car cette rencontre a été très longtemps pauvre en occasions, surtout côté lombard où les nombreuses approximations dans les transmissions ont empêché les locaux d’inquiéter Antonio Mirante. Mais du côté des Giallorossi, malgré des combinaisons parfois bien huilées, il n’y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent non plus, hormis une tête d’Edin Dzeko qui a frôlé le poteau de Gianluigi Donnarumma (20e).

Les coéquipiers de Théo Hernandez sont mieux revenus après la pause, plus tranchants, plus en mouvement, réussissant à priver les Romains de ballons. Et à force de pousser, ils ont fini par prendre les devants sur une action confuse, où après une frappe de Kessié repoussée par Mirante, Rebic s’y est repris à deux fois pour trouver le chemin des filets (76e).

Encore très solide et très actif sur son côté gauche, Hernandez a profité de l'élan des siens en fin de match pour provoquer une faute de Chris Smalling dans la surface et obtenir un penalty que Hakan Calhanoglu a converti sans sourciller (2-0, 89e). En plus de briser la belle dynamique de l’AS Rome, qui restait sur trois victoires en championnat, l’AC Milan revient à six longueurs de son adversaire du soir, cinquième, et surtout à hauteur de Naples. A dix journées de la fin, la course à la Ligue Europa est donc toujours aussi indécise. Et Milan confirme qu'il ne compte pas lâcher.

