L'AS Rome n'y arrive plus : battue 4-2 par Sassuolo la semaine dernière, l'équipe de la capitale a de nouveau lourdement chuté vendredi à domicile face à Bologne, qui s'est imposé 3-2 en ouverture de la 23e journée de Serie A. Il y a 15 jours, la Roma était sortie frustrée du Derby face à la Lazio, archi-dominé mais conclu sur un match nul 1-1. Curieusement, cette très bonne performance n'a pas donné d'élan au club giallorosso, au contraire.

Cristante exclu

Depuis, l'équipe de Paulo Fonseca a donc perdu deux matches, encaissant sept buts au passage. La Roma reste 5e, avec le même nombre de points que l'Atalanta Bergame (4e), qui affrontera samedi la Fiorentina. Bologne, de son côté, grimpe provisoirement à la 6e place, à six longueurs de sa victime du jour. L'équipe de Sinisa Mihajlovic, présent sur le banc après être sorti de l'hôpital jeudi suite à une nouvelle série de traitements pour sa leucémie, a nettement dominé la première période, marquant deux buts par Orsolini (16e) et Barrow (26e).

Riccardo Orsolini esulta per il gol contro la Roma, Getty ImagesGetty Images

Entre-temps, la Roma avait égalisé grâce à un but contre son camp de Denswil (22e) mais les giallorossi étaient en souffrance. Barrow l'a encore montré en inscrivant le but du 3-1 cinq minutes après le début de la deuxième période. La Roma a alors enfin pris le match en main et a logiquement marqué par Mkhytarian (72e). Mais Cristante a été expulsé dans la foulée et à 10 contre 11, les Romains n'ont pas réussi à égaliser, malgré plusieurs occasions.