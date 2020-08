SERIE A- C'était le dernier enjeu du haut de tableau pour ce dernier match de la saison : la lutte pour la place de dauphin derrière la Juventus. Et c'est bien l'Inter Milan qui conserve sa deuxième place après sa victoire sans conteste 0-2 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. D'Ambrosio (1ere) et Young (20e) sont les buteurs du match. La Dea ne se rassure pas à 11 jours de son choc face au PSG.

Le Paris-Saint-Germain affrontera donc le 3e de Serie A dans onze jours en quart de finale de la Ligue des champions. Battu sur sa pelouse par un Inter qui a maîtrisé la machine à marquer italienne (2-0), l’Atalanta a tout de même profité de la défaite de la Lazio Rome dans le même temps face à Naples (3-1), pour terminer sur le podium du championnat transalpin. Mais les joueurs de Gian Piero Gasperini devront montrer un tout autre visage pour espérer battre le champion de France.

Le PSG n’a peut-être pas totalement convaincu lors de ses deux finales nationales remportées face à l’ASSE et l’OL, mais l’Atalanta n’a pas non plus terminé en fanfare cette saison 2019-20 à rallonge de Serie A. Après avoir renversé sur des exploits personnels Parme un peu plus tôt cette semaine (1-2), La Dea a dû logiquement s’incliner face à son voisin Lombard, l’Inter, au terme d’un match où il n’aura jamais vraiment pu montrer tout son talent offensif.

Young a porté l’Inter

Les Bergamasques ont pourtant aligné une équipe qui devrait fortement ressembler à celle qui tentera de se frayer un chemin jusqu’au dernier carré de la C1, le 12 août prochain. Lors de cette 38e journée, c’est toutefois la meilleure défense de Serie A qui a pris le dessus sur la meilleure attaque -qui reste bloqué à 98 buts- enchaînant un 4e clean sheet de suite. Les joueurs d’Antonio Conte ont donc réalisé un authentique exploit, mettant fin à une série de 30 matches de suite avec au moins un but marqué de Bergame, toutes compétitions confondues.

Parce que les coéquipiers de Papu Gomez avaient la tête au PSG ? Sans doute, car tout s’est joué en début de match, et les Bergamasques semblaient avoir encore la tête dans les vestiaires. Après que Nicolo Barella a allumé la première mèche, c’est Danilo D’Ambrosio qui a ouvert le score sur corner, moins de 60 secondes après le coup d’envoi (0-1, 1re). En plus de ce démarrage catastrophique, l’Atalanta a perdu son gardien, Pierluigi Gollini, qui s’est blessé en manquant sa sortie sur l’ouverture du score.

D'abord passeur, Ashley Young a enfoncé le clou en doublant la mise d’une magnifique frappe enroulée du droit (0-2, 20e). Avec un Diego Godin en homme de fer d’une défense intraitable et un Romelu Lukaku en forme, à qui il n’a manqué qu’un but, l’Inter a géré, manqué d’alourdir la marque, mais s’est offert quelques certitudes à quelques jours de son 8e de finale de Ligue Europa face à Getafe. L’Atalanta, en revanche, doit se remobiliser pour tenter de surprendre Paris.

