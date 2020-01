Ibrahimovic ? Non, Ante Rebic. Le géant suédois n'a pas marqué mais l'AC Milan s'est tout de même imposé dimanche face à l'Udinese (3-2) grâce à un doublé de son attaquant croate Rebic et à un nouveau but du Français Théo Hernandez. Buteur la semaine dernière à Cagliari, Ibrahimovic n'a pas récidivé pour sa première titularisation à San Siro. Mais depuis son retour à Milan, les rossoneri ont pris sept points en trois matches et ça n'est peut-être pas une coïncidence.

Ante Rebic (AC Mailand)Getty Images

Le Suédois semble avoir redonné confiance à ses équipiers, de nouveau convaincants dans le jeu offensif, même si tout n'est parfait à Milan, loin de là. L'équipe de Stefano Pioli était ainsi menée à la pause après une première période moyenne et marquée par l'énorme erreur du gardien Gianluigi Donnarumma, qui a permis au Danois Jens Stryger Larsen d'ouvrir la marque.

Mais en deuxième période, Milan a considérablement accéléré, sous l'influence notamment de Rebic, entré à la pause. L'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort a rapidement égalisé puis a marqué dans le temps additionnel le but victorieux. Entre ses deux buts, Kevin Lasagna avait ramené l'Udinese à 2-2, alors que le but du 2-1 milanais avait été inscrit d'une belle volée du gauche par le Français Hernandez, qui confirme encore sa remarquable saison et ses talents de buteur. Le latéral gauche milanais en est en effet déjà à cinq buts en championnat. Avec cette victoire, Milan remonte à la 8e place, alors que l'Udinese reste 13e.