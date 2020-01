Naples a poursuivi sa série noire. Battus 2-0 à domicile par la Fiorentina, les joueurs de Gennaro Gattuso en sont à trois défaites d'affilée et s'enfoncent encore un peu plus dans la crise. Gattuso n'a pas réussi à redresser la triste situation laissée par Carlo Ancelotti et les dauphins de la Juventus la saison dernière sont désormais 13es, plus près de la zone de relégation (10 points) que du Top 4 qualificatif pour la Ligue des champions (11 points). Les Napolitains ont même été dépassés par leurs bourreaux du soir. Grâce aux buts de Federico Chiesa et Dusan Vlahovic, la Fiorentina remonte à la 12e place.