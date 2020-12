On pensait que les Rossoneri avaient laissé passer leur chance. Par deux fois en fin de rencontre, Ante Rebic s'est retrouvé en position de marquer. Pepe Reina a repoussé la première tentative (87e) avant de voir, tout heureux, le Croate croiser un poil trop sa frappe trente secondes plus tard (88e). La sortie conjuguée de Ciro Immobile et de Sergej Milinkovic-Savic (75e), impliqués sur l'égalisation de la Lazio, était un premier cadeau tombé du ciel pour l'AC Milan. Puis Hernandez, trouvé au premier poteau par Hakan Calhanoglu dans les arrêts de jeu, a sorti une tête rageuse de sa hotte (3-2, 90e+2).

Le soulagement de Stefano Pioli et de ses joueurs était beau à voir mais assez improbable en début de rencontre. Les Milanais ont semblé supérieurs dans le premier quart d'heure, portés par le duo Rebic/Calhanoglu, tous deux buteurs pour la première fois en Serie A cette saison. Le premier a d'abord profité d'un excellent centre du second pour placer une tête hors de portée de Reina (1-0, 10e). Déchaîné, le Croate s'est ensuite écroulé sur une faute de Patric, offrant au Turc le droit de transformer la sentence (2-0, 17e).

Désorienté et dépossédé du ballon, le leader a cédé à l'heure de jeu sur une inspiration géniale de Milinkovic-Savic qui trouvait, d'une balle lobée, le pied gauche d'Immobile pour son neuvième but de la saison. Mais ce Milan a des ressources insoupçonnées et peut donc remercier Hernandez. Le quatrième but du latéral français lui assure de rester aux commandes durant la trêve hivernale, avant un déplacement à Benevento le 3 janvier et la réception de la Juventus trois jours plus tard.