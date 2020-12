L'AC Milan, leader invaincu de la Serie A, sera aussi privé dimanche soir de l'attaquant portugais Rafael Leao, blessé depuis plus de deux semaines, et du défenseur danois Simon Kjaer, touché à une cuisse jeudi en Ligue Euopa contre le Celtic Glasgow (4-2), a précisé Stefano Pioli lors d'une conférence de presse. " On n'a encore rien gagné ", a rappelé l'entraîneur rossonero, à des journalistes qui lui ont demandé si l'AC Milan pouvait être un champion surprise de la saison, à l'image de Leicester qui s'était imposé en Premier League en 2016 avec sur le banc Claudio Ranieri, aujourd'hui entraîneur de la Sampdoria.

"Ce n'est pas forcément impossible d'imiter le cas de Leicester, mais un tel exploit est vraiment très difficile. Nous ne sommes qu'au début du championnat, on ne pense qu'à un seul match à la fois", a-t-il ajouté, prudent. L'AC Milan n'a plus perdu en championnat d'Italie depuis la reprise des compétitions en juin, après la suspension pour cause de pandémie de coronavirus, soit 21 matches (16 victoires, 5 nuls) sur la saison dernière et l'actuelle. Toutes compétitions confondues, sa seule défaite est celle subie à domicile contre Lille (0-3) le 5 novembre en C3.