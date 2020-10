Entre une équipe de la Roma qui reste sur sept buts sur ses deux dernières sorties et l’AC Milan qui n’a rien connu d’autre que la victoire cette saison, cette rencontre de clôture de la 5e journée de Serie A avait de quoi faire saliver. Et, très vite, Zlatan Ibrahimovic a prouvé que ce Milan-Roma allait en effet avoir quelque chose de spécial. Le coup d’envoi à peine sifflé, et voilà que Rafael Leao déposait déjà une merveille de ballon par-dessus la défense pour permettre à son avant-centre d’ouvrir le score après 1mn48 de jeu (1-0, 2e). A 39 ans, le "Dieu de Milan" comme il s’est amusé à se baptiser sur les réseaux sociaux, a inscrit son but le plus rapide sous le maillot milanais, et a prouvé une fois de plus, qu’il va falloir compter sur lui pour porter ses coéquipiers tout en haut de la scène européenne.