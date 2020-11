Les leaders ont souffert mais conservent leur invincibilité en championnat depuis la reprise post-confinement en juin, et préservent un matelas de deux points sur leur dauphin Sassuolo, qui avait également concédé le nul (0-0) vendredi sur son terrain face à l'Udinese. Tout avait très mal commencé pour Milan, mené par Vérone 2-0 après moins de vingt minutes après deux coups de pied arrêtés: sur un corner, Barak était le plus prompt pour reprendre un ballon renvoyé par la barre de Donnarumma (6e) puis, après un coup franc, le défenseur milanais Calabria trompait son propre gardien en déviant le tir de Zaccagni (19e).

L'AC Milan a réduit le score sur un but contre son camp de Magnani (27e) mais a ensuite longtemps poussé en vain: outre le penalty gâché par Ibrahimovic, le club lombard est tombé sur un excellent gardien véronais, décisif devant Leao (23e), Hernandez (30e, 64e) et Ibrahimovic (77e). Mais il ne pouvait rien sur l'ultime poussée des Milanais, qui ont affiché bien plus d'envie et de répondant que jeudi face à Lille.