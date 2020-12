L'AC Milan, mise sur orbite par le but ultra-rapide de Rafael Leao après seulement six secondes, un nouveau record en Serie A, s'est imposée dimanche sur le terrain de Sassuolo (2-1) pour défendre sa place de leader convoitée par l'Inter Milan. Les Nerazzurri ont également assuré les trois points à domicile contre La Spezia (2-1), restant deuxièmes à un point des Rossoneri, grâce à des buts en seconde période de Achraf Hakimi (52e), sur une contre-attaque, et de l'inévitable Romelu Lukaku sur penalty (71e), pour le onzième but en championnat de l'international belge.

Leao pressé, Hernandez comme une fusée

Malgré la réduction du score de La Spezia en fin de match (Piccoli, 90+4e), l'Inter n'a pas lâché sa sixième victoire consécutive en championnat. L'AC Milan, sous pression de son voisin milanais après deux nuls contre Parme (2-2) et Genoa (2-2), n'a de son côté pas tremblé lors de son déplacement difficile chez Sassuolo. Le leader a été bien aidé par la passivité des Neroverdi sur le coup d'envoi, qui ont laissé Rafael Leao s'en aller marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A, faisant mieux que les huit secondes de l'attaquant de Piacenza Paolo Poggi en décembre 2001.

Le second but d'Alexis Saelemaekers (26e), servi sur un plateau à l'issue d'une course folle de Theo Hernandez, a permis aux Rossoneri de gérer plutôt sereinement la seconde période, malgré quelques ultimes frayeurs après la réduction du score en fin de match de Domenico Berardi (89e) sur coup franc. Sans Zlatan Ibrahimovic, absent jusqu'en janvier après une nouvelle blessure, les Milanais continuent leur sans-faute en Serie A, avec désormais 25 matches consécutifs sans défaite depuis la reprise du championnat en juin.

