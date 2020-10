"Le Covid a eu l'audace de me défier. Mauvaise idée". Il y a un peu plus d'un mois, Zlatan Ibrahimovic révélait avoir été testé positif au Covid-19, tout en ne présentant aucun symptôme. Et quoi de mieux que le géant suédois pour promouvoir les règles de distanciation ? C'est en tout cas l'idée qu'a eu la région Lombardie, qui a décidé de faire de l'attaquant de l'AC Milan, la tête d'affiche de sa dernière campagne de sensibilisation.