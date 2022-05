L'AC Milan est éternel. Le club lombard a remporté son 19e titre de champion d'Italie, son premier depuis 2011, en s'imposant dimanche lors de l'ultime journée sur le terrain de Sassuolo (3-0) grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud.

Géant endormi du football italien pendant environ une décennie, où ses problèmes de gestion et autres soucis économiques l'ont envoyé assez bas, le club rossonero a fini la saison en trombe seize matches sans défaite, un seul revers sur la phase retour, pour détrôner l'Inter. Les Nerazzurri doivent se contenter de la deuxième place, à deux points, après leur victoire contre la Sampdoria (3-0).

Un point était suffisant à l'équipe de Stefano Pioli pour assurer le scudetto, mais Milan n'avait aucune envie de jouer avec le feu: les Rossoneri se sont littéralement rués à l'attaque dès les premières secondes. Résultat : trois buts marqués en première période et un match plié. Il fallait aller le chercher et les Milanais l'ont fait.

Sassuolo - Milan : 0-3

Grâce à une solide prestation sur la pelouse de Sassuolo (3-0), les hommes de Stefano Pioli ont maintenu leur rival interiste dans le rétroviseur et ont remporté le cent-vingtième Scudetto de l’histoire dans un Mapei Stadium acquis à sa cause.

Le 7 mai 2011 face à l’AS Rome à l’Olimpico, l’AC Milan avait obtenu son dernier titre en championnat d’Italie lors de la 36e journée de la saison 2010-2011. Voilà désormais ce moment de gloire passé à la postérité. Seul homme encore présent en 2022 dans l’effectif lombard : Zlatan Ibrahimovic. Entré en jeu en seconde période, le Suédois a pensé ajouter son nom à la liste des buteurs du jour, mais son but sur un centre de Rafael Leao a été logiquement refusé pour hors-jeu (78e).

Grand bonhomme de cette partie où 18000 supporters milanais avaient envahi les tribunes d’un stade pouvant accueillir 22000 personnes, l’ancien attaquant lillois a régalé les tifosi milanais avec… trois passes décisives. Les deux premières à destination d’Olivier Giroud, assez habile au point de penalty (17e, 1-0), puis à l’entrée des six mètres (32e, 2-0).

Pris à la gorge, Sassuolo n’a pas pu réagir avant le troisième but inscrit par Franck Kessié (35e, 3-0) sur un nouveau service de l'inévitable Leao. Mais même pour sauver l’honneur, les Neroverdi ne sont pas arrivés à leur fin. Impérial dans sa cage, Mike Maignan a tout sorti (43e, 83e, 87e). Lui aussi ancien Dogue, le voilà champion d’Italie pour sa première saison passée dans la Botte. À Milan, Gianluigi Donnarumma n’est plus qu’un lointain souvenir…

Inter - Sampdoria : 3-0

L'Inter Milan cède son titre de champion d'Italie à l'AC Milan, son voisin. Après une première période plutôt terne avec des joueurs certainement stressés par l'enjeu du jour où seul Lautaro Martinez s'est réellement illustré à plusieurs reprises mais a buté sur Emil Audero, les Interistes ont été neutralisés par la Sampdoria, qui n'avait plus rien à jouer ce dimanche et plutôt timide durant les 45 premières minutes, jusqu'à la pause (0-0).

Au retour des vestiaires, les Nerazzurri, très certainement mis au courant de la course en tête de l'AC Milan sur la pelouse de Sassuolo, sont revenus décomplexés. En sept minutes, les joueurs de Simone Inzaghi ont emballé et plié la rencontre. D'abord grâce à une frappe puissance d'Ivan Perisic du gauche (50e), puis grâce à un doublé de Joaquin Correa, à la conclusion d'une belle action collective (55e) et auteur d'un joli tir en pivot (57e).

Au courant du score de l'AC Milan face à Sassuolo, les supporters ont donné de la voix malgré la déception de ne pas voir leur équipe conserver son titre de champion d'Italie 2020-2021. Une façon de remercier les Nerazzurri de Simone Inzaghi, auteurs d'une belle saison avec deux titres (Supercoupe d'Italie et coupe d'Italie) et une solide deuxième place accusant "seulement" deux points de retard sur le nouveau champion et rival.

