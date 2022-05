C'est peut-être le but de la saison en Serie a. Ou au moins l'une des réalisations qui restera dans les mémoires, tous championnats confondus. Alors que l'AC Milan menait 1-0 face à l'Atalanta dans un match crucial pour le titre, Theo Hernandez, profitant d'un tacle de Rade Krunic devant Jérémie Boga, a récupéré le ballon pour débuter un rush de folie : le piston des Bleus est parti des abords de sa surface pour aller terminer, d'une frappe croisée, son action dans la surface adverse.



Le gaucher a résisté ou effacé, au passage, six joueurs adverses, faisant totalement exploser San Siro. Un but aussi beau qu'important dans cette fin de saison irrespirable dans la lutte pour le titre. En déplacement à Cagliari plus tard dans la soirée (20h45), l'Inter peut en effet revenir à deux points de la première place avant la dernière journée. Mais en voyant Théo inscrire un tel but, les coéquipiers de Lautaro Martinez se diront peut-être que le titre tend définitivement les bras aux Rossoneri. Revivez cet exploit en vidéo.

