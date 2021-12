L'AS Rome a difficilement dominé Spezia ce lundi soir malgré un score flatteur (2-0). Les joueurs de Jose Mourinho grimpent à la sixième place (28 unités) à égalité de points avec la Juventus, tenue en échec à Venise samedi (1-1) et à deux points de la Fiorentina (5e), victorieux devant la Salernitana (4-0). Les Florentins détiennent actuellement le strapontin permettant d'accéder à la Ligue Europa.

L'Anglais Chris Smalling (6e) et le Brésilien Roger Ibanez (53e) ont permis aux Romains de sceller leur première victoire depuis deux matches et des défaites concédées à Bologne et contre le champion en titre l'Inter Milan. La Spezia, entraînée par l'ancien milieu du Paris Saint-Germain, figure à la lisière de la zone de relégation (17e), deux longueurs devant le Genoa.

