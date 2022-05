En quête du titre de champion d'Italie depuis la saison 2010-2011, l'AC Milan s'est imposé sur sa pelouse contre une équipe de la Fiorentina très accrocheuse (1-0). Grâce à la dixième réalisation de Rafael Leao en championnat, les Lombards ont pris provisoirement cinq points d'avance sur le voisin interiste en déplacement sur la pelouse de l'Udinese en début de soirée. Longtemps dominateur, Milan a pêché dans le réalisme mais finalement, la force collective a permis d'acquérir une courte mais précieuse victoire dans cette 35e journée. Plus que trois journées à tenir pour les Rossoneri...

Ad

Serie A Giroud buteur, Milan reprend le fauteuil de leader 24/04/2022 À 20:42

Si l'AC Milan remporte le scudetto en fin de saison, le club pourra sans aucun doute remercier son gardien Mike Maignan. Dans le but lombard, la doublure d'Hugo Lloris chez les Bleus n'a quasiment rien eu à faire pendant la partie. Sa seule intervention a eu lieu à un quart d'heure de la fin du match, lorsque Arthur Cabral a envoyé un puissant coup de tête au premier poteau sur un centre de son capitaine Cristiano Biraghi. D'un arrêt réflexe, l'ancien portier lillois a permis à son équipe de préserver le résultat nul dans un premier temps. Sept minutes plus tard, Rafael Leao a profité d'une relance manquée de Pietro Terracciano pour fixer la défense de la Viola et trouver le chemin des filets après une longue attente (81e, 1-0).

Milan a souffert, Milan a douté mais finalement, Milan a gagné. Et au moment de dresser le bilan comptable, cela oblige l'Inter à réagir dans la foulée pour ne pas laisser son voisin prendre ses distances dans cette lutte acharnée pour le titre.

Longtemps, Milan a cru que le verrou toscan n'allait pas finir par sauter. Dans une première période à sens unique, les Lombards ont dominé les débats grâce à l'activité de Théo Hernandez, auteur d'un but... sanctionné pour une position de hors-jeu au départ de l'action (7e). Derrière, la Fiorentina a eu sa chance sur une frappe puissante mais imprécise d'Igor (11e) avant de voir une tornade rouge et noire arriver sur sa cage. Tour à tour, Hernandez (12e) puis Olivier Giroud (16e) ont vu le cadre se dérober sur leurs tentatives.

En deuxième période, la donne n'a pas vraiment changé : le Milan a continué de dominer mais Leao a manqué de précision pour ouvrir le score seul face au but (48e), tout comme Hernandez (53e) et Ante Rebic (60e). À force de ne pas faire preuve de réalisme, Milan s'est mis dans une situation inconfortable sur l'aspect psychologique et la Fio aurait pu en profiter sans la vigilance de Maignan. Avec un Zlatan Ibrahimovic entré pour permettre l'ouverture du score, Milan tient son destin entre les mains et ne compte pas le lâcher. L'Inter est prévenu...

Coppa Italia Sans trembler, la Juve rejoint l'Inter 20/04/2022 À 20:57