Pour son entrée en lice dans cette Serie A 2022-2023, l'AC Milan n'a pas connu de mauvaise surprise. En s'imposant avec autorité contre l'Udinese (4-2), le champion d'Italie en titre a parfaitement honoré son statut et s'est placé logiquement en candidat potentiel à sa propre succession. Si Olivier Giroud a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, Mike Maignan, Pierre Kalulu et Théo Hernandez étaient tous les trois titulaires. Et cerise sur le gâteau : le dernier cité s'est même offert un but.

C'était une première journée à ne pas prendre à la légère pour l'AC Milan. À domicile contre l'Udinese, les Lombards voulaient rester dans leur dynamique positive après leurs deux dernières rencontres contre l'Olympique de Marseille (2-0) et Vicenza (6-1). La mission a été accomplie après 90 minutes maîtrisées... à l'exception des deux extrémités de la première période.

Dès le démarrage, Rodrigo Becao a profité d'un corner très bien frappé de Gerard Deulofeu pour ouvrir le score (2e, 0-1). Derrière, Milan est monté en puissance. Théo Hernandez a égalisé sur penalty (11e, 1-1), puis Ante Rebic a profité du centre de Davide Calabria pour doubler la mise (15e, 2-1).

Une seconde période plus sérieuse

Devant au score, les Lombards ont commencé à vouloir gérer leur avance jusqu'à la pause. Une mauvaise idée dans les faits puisque sur un centre de Roberto Fereyra, Adam Masina a trompé Maignan pour égaliser dans le temps additionnel (45e+4, 2-2).

Forcément vexé, l'AC Milan est revenu sur la pelouse avec l'intention de rapidement reprendre les devants. Très bon pour sa première de la saison en championnat, Brahim Diaz a profité d'une mésentente adverse pour tromper Silvestri de près (46e, 3-2).

Par la suite, les Milanais ne sont pas tombés dans la même erreur qu'en première période et ont doublé la mise grâce à Krunic, auteur d'un doublé sur une passe de... Diaz (68e, 4-2). Avec deux buts d'avance, les Rossoneri n'ont plus été inquiétés. Milan n'avait plus inscrit 4 buts aux Frioulans depuis 2011, une année où ils avaient également soulevé le titre de champion d'Italie. À Milan, la belle vie est toujours en rouge et noir.

