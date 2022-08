Costume noir et grand sourire, Thierry Henry a été reçu en grandes pompes ce lundi, à Côme. L'ancien attaquant français a notamment été accueilli par Alessandro Rapinese, le maire de la ville lombarde, et Dennis Wise, ancien joueur de Chelsea et PDG du club de Serie B. Pour l'événement, qui immortalise l'arrivée de "Titi" en tant qu'actionnaire , un maillot floqué de son numéro "14" lui a même été offert. Puis est venu le temps de la conférence de presse, où celui qui porte également la casquette de consultant Prime Vidéo pour la Ligue 1 a expliqué les raisons de son arrivée sur les bords du lac.

"C'est un nouveau chapitre de ma vie, a confié le champion du monde 98. J'ai été joueur, entraîneur, collaborateur avec la Belgique, consultant télé, mais quand on m'a présenté cette opportunité, je n'ai pas hésité. Je connais la passion qui existe en Italie (...) J'y serais même resté à l'époque où je jouais à la Juve, mais une personne en a voulu autrement. J'ai beaucoup aimé la Juve et j'ai joué beaucoup de batailles face à la Nazionale, je fais partie de la génération Gattuso, Pirlo etc. J'ai compris leur mentalité en venant ici en tant que joueur."

Maintenant, c'est important qu'on parle de Côme pour le football

En rejoignant l'organigramme de l'actuel 17e de la deuxième division italienne, Henry va notamment retrouver un certain Cesc Fabregas. "C'est avec lui que j'ai parlé en premier, a-t-il révélé. Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais un joueur de ce calibre va donner un coup de main incroyable. Le retrouver ici, c'est très important et très beau. Déjà à 16 ans, il dominait les entraînements contre des joueurs comme Gilberto Silva et Vieira. Il voit les choses avant tout le monde. J'ai également parlé avec mon agent et Gianluca Zambrotta, mon ancien coéquipier au Barça, qui a grandi dans ce club."

Pour Henry, le club de Côme, fondé en 1907, possède une "grande histoire". "Mais dans le monde, on parle de cette ville uniquement pour sa beauté et son lac. C'est normal. Maintenant, c'est important qu'on en parle pour le football, il faut faire grandir ce club. Je tâcherai d'être ici le plus possible", a-t-il promis. Pour Dennis Wise, la venue de Thierry Henry est un "message important" pour tout le monde. "Le faire venir lui et Fabregas, cela prouve le bon travail que nous faisons. Il y a de l'ambition, personne n'aurait pu imaginer ça il y a trois ans", a-t-il conclu.

