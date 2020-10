Le New York Times décrit des accusations de faits et des commentaires sexistes contre des salariées, de harcèlement, ou des tensions au sein de la direction. Est notamment mis en cause le management de la directrice générale Florence Hardouin à qui, dans le quotidien, Noël Le Graët répète son soutien. Le quotidien américain revient sur une affaire de 2019 visant un directeur financier, accusé de harcèlement et tentatives d'agression sexuelle. Mais la justice n'a pas donné suite à la plainte déposée, selon la FFF.